فرنسا: تجميد إسرائيل لضم أجزاء من الضفة خطوة إيجابية يجب أن تكون نهائية

رحبت وزارة الخارجية الفرنسية بالاتفاق الإماراتي الإسرائيلي، مشيرة إلى أن الاتفاق يتيح استئناف المفاوضات وصولًا لحل الدولتين.

وقالت إن «تجميد إسرائيل لضم أجزاء من الضفة خطوة إيجابية يجب أن تكون نهائية»، وذلك وفقًا لما أوردته فضائية «العربية»، في خبر عاجل لها، مساء الخميس.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد نشر بيانًا ثلاثيًا مشتركًا، اليوم الخميس بعد اتصال ضم نتنياهو وولي عهد أبوظبي محمد بن زايد، تم فيه الإعلان عن الاتفاق على تطبيع كامل للعلاقات بين إسرائيل والإمارات، وعن تعليق إسرائيل لخطة ضم أراضي الضفة الغربية.