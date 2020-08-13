 مجلس النواب اللبناني يقر حالة الطوارئ في بيروت - بوابة الشروق
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مجلس النواب اللبناني يقر حالة الطوارئ في بيروت

( د ب أ)
نشر في: الخميس 13 أغسطس 2020 - 11:33 ص | آخر تحديث: الخميس 13 أغسطس 2020 - 11:33 ص

أقر مجلس النواب اللبناني اليوم الخميس إعلان حال الطوارئ في بيروت.

وقرر المجلس، في جلسة عقدها اليوم في قصر الاونيسكو برئاسة رئيس المجلس نبيه بري ، تعليق المهل بالنسبة للقروض على أنواعها وتمديد مهل الإعفاءات الواردة في موازنة 2020.

وذكرت "الوكالة الوطنية للإعلام" أن نبيه بري قرر رفع الجلسة.

وضرب انفجار 2750 طنا من نترات الأمونيوم مرفأ بيروت الأسبوع الماضي ما أحدث دماراً هائلاً في المرفأ ومحيطه وفي عدد من شوارع العاصمة، وامتدت الأضرار إلى مسافات بعيدة، كما تضرر العديد من المستشفيات في العاصمة وباتت غير صالحة للاستخدام.

وأسفر الانفجار عن سقوط 171 قتيلا وأكثر من 6000 جريح، حسبما أفادت بيانات وزارة الصحة اللبنانية.


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