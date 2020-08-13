رئيس لجنة انتخابية بالنزهة: نسبة التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ تترواح بين 25 و30%

توجه إسلام نبيل، رئيس أحد اللجان الانتخابية بالنزهة، بالشكر للمواطنين لحرصهم على الإدلاء بأصواتهم، مشيرًا بجهود رجال الداخلية في تأمين سير العملية الانتخابية.

وأضاف في حوار خاص لبرنامج «على مسئووليتي» الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى، عبر فضائية «صدى البلد»، مساء أمس الأربعاء، أن الالتزام بالإجراءات الاحترازية في اليوم الأول هو ما دفع المواطنين للذهاب والاقتراع في اليوم الثاني بدون أي قلق.

وأشار إلى أن نسب التصويت تترواح من 25 لـ30%، موضحًا أن هذه النسبة مرتفعة في ظل الظروف الاستثنائية التى تمر بها البلاد.

وأوضح أن الوقت الذي يأخذه الناخب في التصويت كان كبيرًا نسبيًا، بسبب كثرة عدد المرشحين، لافتًا إلى عدم رصد أي مخالفات داخل اللجنة أو خارجها.

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، منذ قليل، انتهاء التصويت في اليوم الثاني والأخير من الجولة الأولى لانتخابات مجلس الشيوخ 2020، وغلق اللجان الفرعية على مستوى الجمهورية في تمام الساعة التاسعة مساء مع السماح لأخر ناخب متواجد داخل الحرم الانتخابي بالإدلاء بصوته، وبدء عمليات الفرز داخل اللجان.