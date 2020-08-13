الطفلة التي تبرعت بمصروفها لبيروت: لازم نساعد بعض

قالت الطفلة هند التي تبرعت بمصروفها لبيروت، أنها تبرعت بـ100 جنيه لبيروت وذلك عندما علمت بإمكانية إرسال التبرعات للعاصمة المنكوبة، عقب انفجار مرفأ بيروت، الذي وقع الأسبوع الماضي.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «التاسعة»، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي عبر فضائية «الأولى»، مساء أمس الأربعاء، أنها كتبت على النقود: «من هند إلى بيروت كان نفسي أشتري بيها حاجات كتير بس إنتوا محتاجينها إنتوا أهم».

ولفتت إلى أنها كانت تتابع مشاهد الانفجار والعروسة التي سقطت بسببه مع أختها على الهاتف المحمول، مختتمة: «لازم نساعد بعض لأننا إخوات، ولو معايا كنت تبرعت بأكتر».

كانت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، قد نشرت صورة لطفلة مصرية تبرعت بمبلغ ١٠٠ جنيه للبنان، وكتبت هيفاء، عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر: «‏طفلة مصرية تبرعت ب ١٠٠ جنيه، كانت قد ادخرتها من مصروفها وكتبت عليها من هند إلى بيروت كان نفسي أشتري بيها حاجات كتير بس إنتوا محتاجينها إنتوا أهم».