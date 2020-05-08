الجيش اليمني يكبد مليشيات الحوثي خسائر بشرية ومادية في مأرب

تكبّدت مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، اليوم الجمعة، خسائر بشرية ومادية كبيرة بنيران الجيش الوطني والمقاومة الشعبية وبغارات لطيران تحالف دعم الشرعية جنوب غرب محافظة مأرب.

ونقلت قناة اليمن الفضائية، عن مصدر عسكري يمني قوله إن "أبطال الجيش والمقاومة كسروا هجوما لمليشيا الحوثي على أحد المواقع العسكرية في جبهة رحبة وأجبروها على الفرار بعد سقوط عدد من عناصرها بين قتيل وجريح".

وأوضح المصدر أن مدفعية الجيش استهدفت تجمعات وتحركات مليشيا الحوثي على امتداد مسرح العمليات القتالية وألحقت بها خسائر فادحة في الأرواح والعتاد، فيما دمّر طيران التحالف تعزيزات حوثية في محيط الجبهة ذاتها.