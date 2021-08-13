ننشر أسماء الضحايا في حادث سقوط «تروسيكل» داخل ترعة بالمنيا

تمكنت فرق الإنقاذ النهري، بمحافظة المنيا، من العثور على 3 جثث آخرين من واقعة حادث انقلاب تروسيكل في البحر اليوسفي بقرية كفر لبس وجاري البحث عن جثة أخرى، ليصل عدد الضحايا الي 7 من بين ٣ كانوا يستقلون التروسيكل، من عائلة واحدة بعزبة الجنوده.

لقي 7 أشخاص مصرعهم، غرقًا، إثر استقلالهم تروسيكل وانقلابه داخل ترعة البحر اليوسفي بمركز أبوقرقاص جنوب محافظة المنيا.

وتلقت الأجهزة الأمنية، إخطارًا بانقلاب تروسيكل داخله عددًا من المواطنين، داخل المجرى المائي لترعة البحر اليوسفي، أمام قرية كفر لبس.

انتقلت أجهزة الأمن إلى مكان الحادث، وتبيّن أن التروسيكل كان يستقله 13 من الأهالي، وخلال سيره انقلب داخل المجرى المائي لترعة البحر اليوسفي، وأسفر عن غرق 7 أشخاص.

وتحرر محضر بالواقعة، وجرى نقل الجثث إلى المستشفى العام، وأخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيق في الواقعة.



أسماء الضحايا وهم:"حمدية عزت" 50 سنة، ربة منزل، "عبد الرحمن محمد عبد الغني" 9 سنوات، "سناء مختار موسي" 35 سنة، ربة منزل، فيما أصيب كل من "وائل عبد الغني" 42 سنة، سائق التروسيكل، "عماد عبد الغني" 50 سنة، موظف بالتربية والتعليم، "صفاء فيض"38 سنة، ربة منزل، "إيمان عبد اللطيف"40 سنة، ربة منزل، "دينا صلاح" 30 سنة، ربة منزل، و"سعاد عصمت" 35 سنة، ربة منزل، وما تزال أعمال البحث جارية عن كل من "أم هاشم عبد الغني" 45 سنة، ربة منزل، "أحمد ياسر"9 سنوات، "عبد الرحمن وائل" 6 سنوات، وهاجر ياسر" 4 سنوات.