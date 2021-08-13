تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، من ضبط شخص؛ متهم بقتل طفلته، بعدما ضربها حتى الموت لعدم ذهابها لدرس خصوصي بالمرحلة الإعدادية بمركز منيا القمح.



كان اللواء محمد والي، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة من مستشفى منيا القمح المركزي، بوصول الطفلة شروق ع أ ع، 15 سنة، طالبة بالمرحلة الإعدادية، مُقيمة بمنيا القمح، جثةً هامدةً؛ إثر إصابتها إصابات بأنحاء متفرقة بالرأس والجسد.



وتبين أن والد الطفلة وراء مقتلها وأنه عذبها حتى الموت، فيما تم ضبطه، وبسؤاله أقر بأنه لم يكُن يقصد قتلها، لافتًا إلى أنه كان يود معاقبتها لعدم ذهابها للدرس، وأثناء ذلك رطم رأسها بشدة ما تسبب فى حدوث وفاتها.

وتحرر المحضر رقم 28616 جُنح منيا القمح لسنة 2021، وتم التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى تحت تصرف للنيابة العامة، والتي أخطرت للتحقيق برئاسة المستشار أحمد أبو زيد، رئيس نيابة منيا القمح، وإشراف المستشار محمد الجمل، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية.وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.