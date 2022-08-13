دبي: أطباء ينقذون حياة شاب توقف قلبه بانسداد شريان «صانع الأرامل»

تمكن فريق طبي في دبي من إنقاذ حياة شاب هندي أصيب بجلطة قلبية مفاجئة أدت إلى توقف قلبه كليا، وكانت حالته الصحية شديدة التعقيد واحتاج إلى تدخل طبي مكثف وسريع ليستعيد قلبه النبض ويعود للحياة.



وقال مروان ابراهيم حاجي ناصر رئيس مجلس إدارة مجموعة التداوي الصحية، إن المريض وعمره 36 سنة، وصل للمستشفى في حالة خطرة جدا وفرص بقائه على قيد الحياة كانت محدودة نتيجة لاصابته بانسداد شريان يسمى (صانع الأرامل) لتسببه في الوفاة بنسبة كبيرة، لكنه خضع لتدخل طبي عاجل استغرق 30 دقيقة أنقذ حياته من الموت.



وأضاف مروان ناصر، في بيان اليوم السبت: "لم يكن الشاب يعاني من أية أمراض قلبية، وأصيب باحتشاء قلب خلفي أثناء ممارسته رياضة الكريكيت، حيث شعر بضيق بالتنفس وفقد الوعي، وتولى فريق من مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف نقله للمستشفى خلال دقائق، وتمكن فريق الطوارئ بالمستشفى من وضع خطة علاج عاجلة لإنقاذ حياته، رغم صعوبة حالته".



من جانبه، قال الدكتور سلمان عدي استشاري أمراض القلب التداخلية في مستشفى التداوي، وقائد الفريق الطبي، الذي أنقذ المريض، إن تشخيص الحالة أظهر أن المريض أصيب برجفان بطيني وهو اضطراب كهربائي مميت أدى إلى توقف القلب كليا، ما دفع الطاقم الطبي إلى استخدام الصدمات الكهربائية مرتين، ونجح الأطباء في استعادة نبضات القلب خلال ثوان قليلة.



وذكر أن الفريق الطيي أجرى قسطرة قلبية إسعافية لإزالة انسداد الشريانين وتولوا تركيب شبكات ودعامات وإجراء توسيع شرياني، لإنقاذ حياة المريض.



وأشار عدي إلى أن المريض خضع لعلاج في المستشفى لـ3 أيام ثم عاد لمنزله بعد استقرار حالته بشكل كامل، ويستطيع ممارسة حياته بصورة طبيعية، ويمكنه ممارسة الرياضة بعد 6 أسابيع.