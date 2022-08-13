الصين: شنغهاي تمدد اختبارات كورونا الإجبارية حتى نهاية سبتمبر المقبل

مددت حكومة إقليم شنغهاي الصيني اختبارات كورونا الإجبارية حتى نهاية سبتمبر المقبل.



وأوضح بيان رسمي أنه سيتم تغيير لون الرمز الصحي من الأخضر إلى الأصفر بالنسبة لكل السكان الذين لن يتمكنوا من تقديم نتيجة سلبية لاختبار بي سي آر كل سبعة أيام على الأٌقل.



يذكر أن الرمز الصحي يتحكم في حرية الحركة بالنسبة لكل مواطن، ويعني اللون الأصفر لهذا الرمز أن صاحبه لا يمكنه دخول غالبية المباني العامة ومن ذلك على سبيل المثال مراكز التسوق أو المكاتب.



ورغم أن السلطات الصحية في أهم مركز مالي في الصين كانت أعلنت عن اكتشاف حالة إصابة واحدة فقط بكورونا اليوم السبت، فإن جمهورية الصين الشعبية لا تزال تتبع استراتيجية صارمة لتحقيق "صفر كوفيد"، وتعمل هذه الاستراتيجية على احتواء حالات التفشي الصغيرة عبر الاختبارات الجماعية والإغلاقات.



كانت السلطات الصينية أغلقت منطقة شنغهاي بشكل شبه كامل لمدة شهرين في الربيع الماضي.



وعلى مستوى البلاد برمتها، أعلنت لجنة الصحة الوطنية اليوم تسجيل 2005 حالة إصابة محلية، وكانت جزيرة هاينان الواقعة جنوبي الصين هي الأشد تأثرا بحالات الإصابة الجديدة. وكان عشرات آلاف السياح انقطعت بهم السبل في الجزيرة الاستوائية في الأسبوع الماضي بعد أن فرضت الحكومة المحلية إغلاقا شاملة في أعقاب تفش للعدوى.