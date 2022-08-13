دبلوماسي روسي: أوكرانيا تختلق عقبات لمنع زيارة بعثة الوكالة الدولية للطاقة لمحطة زابوروجيه

أكد مندوب روسيا الدائم لدى الاتحاد الأوروبي فلاديمير تشيجوف أن نظام كييف يختلق عقبات لمنع زيارة بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية لمحطة زابوروجيه النووية.



ونقلت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية عن تشيجوف قوله "نسمع دعوات من بعض العواصم الغربية تطالب روسيا بالسماح للوكالة الدولية بزيارة محطة زابوروجيه لكن المشكلة لا تكمن في موقف روسيا بل في نظام كييف الذي يواصل القصف على المنطقة ما يشكل تهديدا لأمن خبراء الوكالة".



ومن جهته، قال نائب مدير دائرة شؤون عدم الانتشار والرقابة على الأسلحة بوزارة الخارجية الروسية إيجور فيشنيفيتسكي "إن القصف الأوكراني على محطة زابوروجيه النووية يهدف إلى قطع الكهرباء عنها"، محذرا من عواقب كارثية.