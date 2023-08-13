مقتل 7 من حركة الشباب في إحباط هجوم إرهابي جنوب الصومال

أعلنت القوات الصومالية، إحباط هجوم إرهابي كانت تنوي مليشيات الشباب تنفيذه في قرية كوبا كبر التابعة لمنطقة جناي عبدله جنوب البلاد.

ونقلت وكالة الأنباء الصومالية "صونا"، اليوم الأحد، عن قائد الكتيبة السادسة عشرة لقوات دنب عرب طيف أحمد قوله إنهم كبدوا الإرهابيين خسائر فادحة، مؤكدا مقتل 7 إرهابيين وإصابة آخرين.

وأضاف أن "وات الكوماندوز تمكنت من ضبط دخائر كانت بحوزة العدو الإرهابي، مشيرا إلى أن القوات المسلحة تقوم حاليا بعمليات تمشيط لتعقب فلول الإرهابيين الفارين.

ونفذت القوات الحكومية بمساعدة قوات الدراويش بولاية جوبالاند مؤخرًا عمليات عسكربة ضد حركة الشباب في مناطق جوبا، حيث نجحت القوات المشتركة في مقتل العديد من قادة وعناصر المليشيات.

ووفق الوكالة: "تأتي هذه العمليات ضمن خطة تحرير البلاد من العدو الإرهابي التي تجري في معظم محافظات البلاد، وجاري العمل حاليًا على خطة المرحلة الثانية من الحرب ضد الإرهاب كما أعلن رئيس مجلس الوزراء في وقت سابق".