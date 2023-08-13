موسكو: إحباط محاولة أوكرانية لشن هجوم بطائرة مسيرة داخل الأراضي الروسية

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، عن إحباط محاولة أوكرانية لشن هجوم بطائرة مسيرة، داخل الأراضي الروسية.

وبحسب ما نشرته وسائل إعلام روسية، دمرت أنظمة الدفاع الجوي الروسية طائرة مسيرة فوق أراضي مقاطعة بيلجورود، ولم تقع إصابات أو أضرار.

وأشارت وزارة الدفاع الروسية إلى إيقاف محاولة الهجوم، اليوم الأحد، قرابة الساعة 11:00 بتوقيت موسكو.

وذكرت في بيانها، أن الدفاع الجوي أسقط طائرة مسيرة أوكرانية فوق مقاطعة كورسك، ولم تقع إصابات.

ولفتت إلى «الكشف عن الطائرة المسيرة، وتدمير أنظمة الدفاع الجوي الروسية فوق أراضي مقاطعة كورسك، دون وقوع إصابات ولا أضرار».