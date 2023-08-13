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مصطفى محمد يقود هجوم نانت أمام تولوز في الدوري الفرنسي

محمد ثابت
نشر في: الأحد 13 أغسطس 2023 - 3:33 م | آخر تحديث: الأحد 13 أغسطس 2023 - 3:35 م

أعلن بيير أريستوي، المدير الفني لـ نانت، تشكيل فريقه لمباراة تولوز، اليوم الأحد، على ملعب لا البوجوار، في الجولة الأولى من الموسم الجديد بالدوري الفرنسي 2023-2024.

وشهد تشكيل نانت تواجد النجم المصري مصطفى محمد كقائدًا للهجوم، بعد أن فعل النادي الفرنسي بند شراءه نهائيًا من جالاتا سراي خلال الانتقالات الصيفية الحالية، بعد المستوى الطيب الذي قدمه مع الفريق الفرنسي في الموسم الماضي.

وجاء تشكيل نانت على النحو التالي:

حراسة المرمى: لافونت

خط الدفاع: كوكو، بالوس، زيزي، جابريال

خط الوسط: موتوسامي، شيريفيلا، موليت

خط الهجوم: سيمون، مصطفى محمد، ميرلين

 


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