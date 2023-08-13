محافظ الفيوم الأسبق يكشف تفاصيل مكالمة الرئيس السيسي له يوم فض اعتصام رابعة

كشف الدكتور حازم عطية، محافظ الفيوم الأسبق، تفاصيل ما حدث يوم فض اعتصام رابعة، ومكالمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وزير الدفاع وقتها.

وقال عطية خلال حواره لبرنامج «الشاهد»، المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء السبت: «دخل علي عميد من القوات المسلحة، وأبلغني أنه المستشار العسكري للمحافظة، وقال لي إن لديه تعليمات بضرورة مغادرة المبنى».

وأضاف: «في البداية رفضت لأني لم أكن متأكدًا من هوية الشخص، وبعدها جاء لي بمكالمة وحدثني الرئيس عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع وقتها، وقال لي عبارات مقتضبة جدًا».

وتابع: «الرئيس السيسي قال لي إن هناك مدرعة فهد أمام مبنى المحافظة حضرتك هتركبها ومعك 4 جنود مصابين، وأغلق الهاتف، وبالفعل خرجنا من المبنى على الفور».

ونوه بأنه لم يتخيل أن الأمور ستسير بهذه الصورة، عندما تقرر تعينه محافظا للفيوم في 14 أغسطس 2013، معقبًا: «تعيني مفاجأة لي، وعندما سافرت الفيوم كانت لدى أحلام كثيرة متعلقة بالسياحة وتطوير المحافظة، ولكن فوجئت بالوضع بعد وصولي».

واستطرد: «المشهد أمام المحافظة كان صعبا من أدخنة وإطارات تحترق وزجاجات مولتوف تلقى على المبنى، وفي الحقيقة الفيوم كانت معقلًا للجماعات الإرهابية، وما حدث وقتها كان رد فعل لفض اعتصام رابعة، واستهدفوا المبنى لأنه أهم مبنى في المحافظة».