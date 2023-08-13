قوى الحرية والتغيير تعلن عن اجتماع في إثيوبيا غدا بشأن الأزمة السودانية

أعلنت قوى الحرية والتغيير السودانية، عن عقد اجتماع للقوى المدنية الموقعة على «الاتفاق ‏الإطاري»، في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، غدا الاثنين، لبحث سبل وقف الحرب في السودان.

وأوضح المتحدث باسم القوى جعفر حسن عثمان، في تصريحات لوكالة «الأناضول» التركية، أن «قيادات القوى المدنية الموقعة على الاتفاق الإطاري ستعقد اجتماعا في أديس أبابا، لمناقشة أجندة سياسية لتطوير رؤية لإنهاء الحرب، وعودة المسار المدني الديمقراطي للبلاد».

وكانت قوى الحرية والتغيير السودانية قد دعت، الشهر الماضي، إلى تشكيل جبهة مدنية موحدة؛ من أجل إيقاف النزاع المستمر في السودان، منذ أبريل الماضي.

وأعلنت في بيان عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إجازتها خلال اجتماع لقياداتها عقد في القاهرة، للرؤية السياسية لإنهاء الحروب، وتأسيس الدولة السودانية الجديدة، مشددةً على ضرورة إطلاق عملية سياسية تؤدي لوقف الحرب فورًا، والاستجابة الفاعلة لحل الكارثة الإنسانية التي نتجت عن الحرب.

وحثت الجيش السوداني، على إقناع الدعم السريع بتسليم أسلحته الثقيلة، مطالبة بأن تشهد العملية السياسية مشاركة واسعة للقوى المدنية السودانية الداعمة لوقف الحرب، والانتقال المدني الديمقراطي بصورة شاملة.

وتتواصل، منذ أكثر من ثلاثة أشهر، اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مناطق متفرقة من السودان، تتركز معظمها في العاصمة الخرطوم، مخلفةً المئات من القتلى والجرحى بين المدنيين.