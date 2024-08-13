غلق مخبز وتحرير 17مخالفة للمخابز بالبحيرة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، بالاشتراك مع مديرية التموين، بإشراف محمد عبد العال وكيل وزارة التموين بالمحافظة، اليوم، حملة استهدفت مصانع ومحال بيع السلع الأساسية والتموينية.

تلقى اللواء محمود هويدي، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من سمير البلكيمي وكيل عنه، بشأن شن حملة بناحية شبراخيت والرحمانية لضبط الأسواق.

أسفرت الحملات الرقابية عن غلق مخبز يقوم بإنتاج الخبز البلدي ناقص الوزن بمقدار 26 جراما.

كما تمكنت الحملة من ضبط 6 مخابز قامت بإنتاج خبز ناقص الوزن حتى 18 جراما للرغيف الواحد.، و3 مخابز قامت بإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات القانونية، و8 مخابز لعدم الإعلان عن مواعيد العمل بالمخبز ووزن وسعر الرغيف