استقبال رئيس وأعضاء الجمعية المصرية لشباب الأعمال بمقر وزارة الخارجية

استقبل السفير/ راجي الإتربي، مساعد وزير الخارجية للشئون الاقتصادية متعددة الأطراف الدولية والإقليمية وفداً من مجلس إدارة الجمعية المصرية لشباب الأعمال برئاسة المهندس/ بسام الشنواني بمقر الوزارة، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون بين مجتمع الأعمال والوزارة في دعم الاقتصاد المصري وفتح آفاق جديدة لدفع عجلة التنمية الاقتصادية في مصر، وذلك في ضوء الأولوية التي تمنحها وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج للترويج للفرص الاستثمارية الواعدة في مصر عبر بعثاتنا الدبلوماسية في الخارج.



وشهد اللقاء التأكيد على أهمية الدور الذي تلعبه الجمعية في دعم بيئة الأعمال في مصر، كما ناقش الطرفان سبل تعزيز التعاون المشترك في عدد من المجالات، ومنها الاستفادة من الدراسات والتحليلات التي تجريها الجمعية، والتعاون المشترك في تنظيم البعثات التجارية إلى الأسواق الخارجية، وتسهيل عمل الشركات المصرية في الخارج.

وأكد السفير "الإتربي" من جانبه على حرص وزارة الخارجية على توفير كافة التسهيلات اللازمة لدعم رجال الأعمال المصريين، وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية، كما أشار إلى أهمية الشراكة بين القطاع العام والخاص في تحقيق التنمية المستدامة في مصر.

وفي ختام اللقاء، أكد الطرفان على أهمية استمرار التعاون والتنسيق بينهما لتحقيق الأهداف المشتركة لدعم الاقتصاد المصري وتعزيز مكانته على الساحة الدولية.