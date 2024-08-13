وثائق: شروط جديدة لنتنياهو تضعف احتمالات التوصل إلى صفقة مع حماس

نقلت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، عن وثائق، الثلاثاء، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أضاف شروطاً جديدة في مفاوضات وقف إطلاق النار مع حركة حماس، موضحة أن ذلك "ربما يضع عقبات إضافية أمام التوصل إلى اتفاق مع الحركة".

وكشفت الوثائق أن "مناورات حكومة نتنياهو وراء كواليس مفاوضات وقف إطلاق النار، توحي بأن الاتفاق قد يكون بعيد المنال في الجولة الجديدة".

وقال الصحيفة إن "أعضاء بفريق التفاوض الإسرائيلي يخشون أن تتسبب شروط نتنياهو في إفشال التوصل لصفقة مع حماس".

فيما أوضح مكتب نتنياهو لـ"نيويورك تايمز"، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي لم يضف شروطاً جديدة، ولكنه سعى لتوضيح نقاط غامضة في المقترح الإسرائيلي بشأن وقف إطلاق النار بحيث يسهل تطبيقه.

وذكر مكتب نتنياهو أن حركة حماس طلبت 29 تغييراً على اقتراح 27 مايو الخاص بوقف إطلاق النار في غزة وهو ما رفضه نتنياهو، بحسب تعبيره.