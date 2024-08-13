وصول سفاح التجمع المتهم بقتل 3 سيدات إلى محكمة الجنايات

وصل، منذ قليل، المتهم بقتل 3 سيدات مارس معهن علاقات غير مشروعة في منطقة التجمع وتخلص من جثثهن في مناطق مختلفة في القضية المعروفة بـ "سفاح التجمع"، وسط حراسة أمنية مشددة لنظر جلسة المحاكمة.

وأحالت النيابة العامة المتهم كريم سليم، في القضية رقم 3962 لسنة 2024 جنايات قسم القطامية والسابق قيدها برقم 296 لسنة 2024 إداري الجنوب ثان بورسعيد، المعروفة إعلاميا بسفاح التجمع، إلى المحاكمة، لمعاقبته فيما نسب إليه من وقائع قتل 3 سيدات المقترن بإحراز الجواهر المخدرة وتقديمها للتعاطي والاتجار بالبشر.

- المتهم صور جرائمه بالهاتف المحمول

وذكرت النيابة العامة في بيان لها أنه ورد بلاغ يوم 16 مايو الماضي بالعثور على جثمان لسيدة مجهولة ملقى بطريق 30 يونيو بدائرة محافظة بورسعيد، وبالانتقال لمسرح الجريمة ومعاينته ومناظرة الجثمان، أصدرت النيابة قرارها برفعِ البصمات العشرية والتصوير الجنائي لجثة المجني عليها وصولًا لتحديد هويتها، وندبِ الطب الشرعي لتشريح الجثمان.

كما طلبت النيابة تحريات الشرطة التي توصلت إلى تحديد شخصية المجني عليها وشخص قاتلها الذي تعرف عليها واصطحبها لمسكنه بدائرة قسم شرطة القطامية لتعاطي المواد المخدرة، وحال وقوعها تحت تأثير تلك المواد، قام بقتلها وتخلص من جثمانها بمكان العثور عليه، فأمرت النيابة العامة بضبطه وإحضاره، وألقي القبض على المتهم من مسكنه والسيارة التي استخدمها في نقل الجثمان وكذا هاتفيْه الخلوييْن.

وفرغت النيابة العامة هاتفي محمول خاصين بالمتهم بقتل 3 فتيات في الواقعة المعروفة إعلاميا بـ"سفاح التجمع"، حيث ثبت احتوائهما مقاطع وفيديوهات مسجلة يظهر بها المتهم حال إتيانه أفعالًا جنسية غير مألوفة مع جثامين المجني عليهن.

وكشفت النيابة العامة أن المتهم يقوم باستدراج الضحايا لمسكنه لممارسة أفعال جنسية غير مألوفة، وتعاطي المواد المخدرة معهن، ومعاشرتهن جنسيًا، وحال وقوعهن تحت تأثير تلك المواد المخدرة، يقوم بإعطائهن عقاقير مذهبة للوعي، ثم يقوم بقتلهن وتصوير تلك المقاطع باستخدام هاتفيه.

- ضحية في الإسماعلية وأخرى في التجمع

وبينت التحقيقات والتحريات ارتكاب المتهم لواقعة مماثلة مع سيدة أخرى، كان قد عُثر على جثمانها يوم 13 أبريل الماضي على جانب الطريق آنف البيان- في اتجاه محافظة الإسماعيلية، وحرر عنها المحضر رقم 909 لسنة 2024 إداري مركز القنطرة غرب، وقامت النيابة العامة بمطابقة ما نتج عنه ذلك الفحص من صور لتلك السيدة وما بجسدها من علامات مميزة.

وتوصلت النيابة العامة لشخص تلك السيدة، وبمواجهة المتهم أقر تفصيليا بواقعة قتلها، فانتقلت النيابة العامة رفقته إلى مسكنه حيث أجرَى محاكاة تمثيلية لكيفية ارتكاب الواقعتيْن، وأرشد عن مكان احتفاظه بالأدوات المعدة لتعاطى المواد المخدرة، وكميات من العقاقير الطبية، كما عُثر على المتعلقات الشخصية لإحدى المجني عليهما هذا.

وقامت النيابة العامة بحصر حالات العثور على الجثامين المجهولة، التي جرت في وقت معاصر للواقعتيْن، وفي محيط مسكن المتهم، فوقفت على واحدة منها -حرر عنها المحضر الرقيم 19053 لسنة 2023 جنح التجمع الأول- تتشابه معهما في ذات ظروفهما.