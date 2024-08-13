مصطفى الفقي: رد إيران المرتقب ضد إسرائيل يمكن أن يكون ورقة مقايضة للوصول إلى تسوية في غزة

قال المفكر السياسي الدكتور مصطفى الفقي، إنه يشعر بالقلق لعدم قدرة الأطراف الموجودة بالشرق الأوسط بما في ذلك إيران على وجه التحديد، على حماية الفلسطينيين في الظروف الراهنة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «حضرة المواطن» الذي يُقدمه الإعلامي سيد علي، عبر شاشة «الحدث اليوم»، مساء الثلاثاء، أن هناك حالة ترقب للرد الإيراني بعد اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، وهي حالة تعمل إسرائيل على التضخيم منها.

وعقب على هذه الحالة بالقول: «هذا تهريج، وهو تحضير لردود فعل عكسية من الجانب الآخر»، مشيرًا إلى أن إيران يمكنها أن تعلن إرجاء ردها على اغتيال هنية لوقف القتال في غزة حفاظا على الفلسطينيين.

ونوه بأن غزة حاليا عبارة عن ألم ينزف في المنطقة العربية والإسلامية بشكل غير مسبوق، مشددا على أن ذلك يجب أن يكون له مقابل.

وتساءل عن مدى جدية إيران في توجيه ضربة لإسرائيل، موضحًا أن هذه الورقة يمكن لطهران أن تقايض بها لصالح التسوية في غزة.

وشكك في أن تكون الضربة الإيرانية المحتملة على إسرائيل مؤثرة، موضحًا أن المنطقة تعاني من مشكلة تتمثل في أن السياسات القُطْرية ليست على طريق واحد.

وتعيش إسرائيل حالة من الترقب انتظارا لرد محتمل من إيران وحزب الله، في أعقاب اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في طهران، والقائد العسكري البارز في حزب الله فؤاد شكر.