تواصل المحادثات بين الوفدين الإثيوبي والصومالي اليوم بوساطة تركية في أنقرة

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تتواصل المحادثات بين الوفدين الإثيوبي والصومالي بوساطة تركية، صباح اليوم الثلاثاء، في مقر وزارة الخارجية التركية بالعاصمة أنقرة.

وأوضحت مصادر دبلوماسية تركية لوكالة أنباء الأناضول التركية، أن المحادثات بين الوفدين الإثيوبي والصومالي ستستمر صباح اليوم الثلاثاء.

وكانت المصادر أشارت في وقت سابق أمس الاثنين، إلى أن الوفدين الإثيوبي والصومالي لم يلتقيا بعد وجها لوجه، وأن الوفد التركي يقوم بـ"دبلوماسية مكوكية" بين الجانبين بتنسيق من وزير الخارجية هاكان فيدان.

وذكرت أنه تم التباحث مع الطرفين بشكل منفصل، وأنه يتم السعي لتحقيق المصالحة بين الجانبين في إطار تفاهم مشترك.

وكانت العلاقات بين الدولتين الجارتين تدهورت منذ إبرام إثيوبيا اتفاقا مع إقليم "أرض الصومال" في الأول من يناير 2023، منح الإذن لأديس أبابا باستخدام سواحل الإقليم على البحر الأحمر لأغراض تجارية وعسكرية.

ورفض الصومال صفقة إثيوبيا مع "أرض الصومال"، ووصفها بأنها "غير شرعية وتشكل تهديدا لحسن الجوار وانتهاكا لسيادته"، كما استدعى سفيره في إثيوبيا عقب الإعلان عن الاتفاق.

ودافعت الحكومة الإثيوبية عن الاتفاق قائلة إنه "لن يؤثر على أي حزب أو دولة".