مفاجأة بشأن التفاصيل المالية لعرضي نيوم والعربي القطري للتعاقد مع زيزو

كشف الإعلامي هاني حتحوت، آخر تطورات العرضين المقدمين لـ أحمد سيد زيزو، لاعب الزمالك، أحدهما من نيوم السعودي والآخر من العربي القطري، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

قال هاني حتحوت، في برنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، إن العرض الأول من نيوم لضم زيزو قيمته 5 ملايين دولار، لكن يتم تقسيمها على 3 أقساط، على أن يحصل الزمالك على مليونين ونصف المليون فور التوقيع، ثم الباقي خلال عام.

أضاف حتحوت، أنه تم الاتفاق بين نيوم والزمالك على بنود كثيرة مع الزمالك بالفعل، كما تم الاتفاق مع زيزو على بنوده الشخصية، بينما البنود الشخصية لزيزو تقضي بحصوله على 3 ملايين دولار في الموسم، لمدة موسمين.

أشار هاني حتحوت إلى وصول عرض لنادي الزمالك مساء الاثنين، من العربي القطري لضم زيزو، وقد يصل العرض مبدئيا إلى 4 ملايين دولار تُدفع بشكل فوري.

وعن موقف زيزو، أكد حتحوت، أنه على الرغم من العرض الكبير من نيوم لزيزو، فاللاعب قلق من فكرة اللعب في دوري الدرجة الثانية السعودي، لكن الاحتمالات جميعها واردة، مضيفًا «هذه النقطة تمنح عرض العربي القطري أفضلية نسبية في حسابات زيزو، لأنه يلعب في الدرجة الأولى، كما يضم نجومًا مثل ماركو فيراتي وعمر السومة».

واختتم تصريحاته، بأن البقاء في الزمالك يبقى خيارًا بل ويتعامل اللاعب على أساسه باعتبار عقده ساريًا، لحين الوصول إلى جديد بين النادي الأبيض وأي فريق آخر.