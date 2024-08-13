جانتس: حكومة نتنياهو غير مؤهلة لإنجاز مهمتها

اعتبر زعيم حزب «معسكر الدولة» الإسرائيلي بيني جانتس، أن حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، غير مؤهلة لإنجاز مهمتها وتحقيق هدفها.

وبحسب فضائية «روسيا اليوم»، قال جانتس، اليوم الثلاثاء، إنه اقترح تحديد موعد متفق عليه للانتخابات، وهذا يحرر رئيس الحكومة من كل الضغوط السياسية.

وأمس الاثنين، حذر رئيس حزب معسكر الدولة الإسرائيلي، من اندلاع حرب أهلية في إسرائيل بسبب سياسات حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وفي كلمة بثها عبر منصة إكس، قال جانتس: «إذا لم نعد إلى رشدنا ستندلع هنا حرب أهلية، ولا ينبغي طمس الحقيقة.. هناك قيادة تنفر الناس وتسمم البئر الذي نعيش منه».

ونوه أن «الحرب الأهلية هي عندما يقاتل الجيش الإسرائيلي العدو»، مشيرًا إلى أن «أعضاء كنيست يقودون عمليات اقتحام القواعد العسكرية».

وأضاف: «الحرب الأهلية تندلع عندما يتم إهدار كرامة العائلات الثكلى وأهالي المختطفين (عبر قوات الشرطة خلال المظاهرات)، وعندما يتم تصنيف الموظفين الحكوميين المخلصين خونة».