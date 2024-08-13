قال قيادي في حركة حماس الفلسطينية، اليوم، إن موقف رئيس الحركة، يحيى السنوار، يتوافق مع كل أعضاء المكتب السياسي، مشيراً إلى أنه يريد وقف العدوان الإسرائيلي على غزة وحرب الإبادة.

وذكر القيادي، في تصريحات لقناة "الشرق" الإخبارية، أن السنوار "مستعد للتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار، لكن الاحتلال هو الذي يعطّل ويخرّب كلما اقترب التوصل لاتفاق".

وأضاف أن موقف السنوار "مؤيد لاتفاق يضمن وقفاً لإطلاق النار، وسحب قوات الاحتلال من القطاع بما في ذلك الشريط الحدودي مع مصر، وعودة النازحين، وتبادل الأسرى، وإعمار القطاع، وهذا هو موقف الحركة".