مشاكل تقنية تؤخر مقابلة ماسك مع ترامب على إكس

تسببت مشاكل تقنية في تأخير الانتظار على منصة (إكس) لمدة تقارب 45 دقيقة لمقابلة بين مالك الموقع إيلون ماسك والرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

كانت المقابلة، التي وصفها ماسك بأنها "محادثة"، من المفترض أن تبدأ الساعة 0100 صباحا يوم الثلاثا، ولكن الرابط للانضمام تم قطعه بشكل متكرر، وفقا لوكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا).

وأولئك الذين تمكنوا من الوصول إلى مساحة المقابلة عبر الإنترنت استمعوا إلى الموسيقى بدلا من المحادثة بين الرجلين.

وألقى ماسك باللوم على هجوم على نظام (إكس) لمنع الوصول إلى محادثته مع مرشح الرئاسة الجمهوري.

ونشر ماسك على المنصة المعروفة سابقا باسم بتويتر، قائلا: "يبدو أن هناك هجوم ضخم على إكس نعمل على إيقافه. في أسوأ الأحوال، سنواصل مع عدد أقل من المستمعين المباشرين وسننشر المحادثة لاحقا."

ونشر ماسك: "قمنا باختبار النظام مع 8 ملايين مستمع متزامن في وقت سابق اليوم."

وبدا أنه يتهم الديمقراطيين بشن هجوم على إكس.