أمريكا تطلب من تركيا وحلفاء آخرين إقناع إيران بتهدئة التوترات

قال جيف فليك، السفير الأمريكي لدى تركيا، اليوم، إن الولايات المتحدة تطلب من أنقرة وحلفاء آخرين لهم علاقات مع إيران إقناعها بخفض التوترات في الشرق الأوسط.

وأدلى السفير بهذه التعليقات في الوقت الذي تتأهب فيه المنطقة لهجمات محتملة من إيران وحلفائها بعد اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" الفلسطينية إسماعيل هنية والقيادي في جماعة "حزب الله" اللبنانية فؤاد شكر.

كان علي أصغر، المستشار الإعلامي للحملة الانتخابية للرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان، قال، الاثنين، إن عملية اغتيال هنية في طهران، كانت "مهمة استخباراتية"، وإن "رد إيران سيكون بنفس الطبيعة، وذات المستوى".

وأضاف المستشار الإعلامي في تصريحات لصحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، أن "انتقام طهران من غير المرجح أن يكون مشابهاً للهجوم الذي استمر لساعات في أبريل الماضي".

وأطلقت إيران وابلاً من الصواريخ، والطائرات بدون طيار على إسرائيل في 13 أبريل الماضي، فيما قالت إنه الرد على الضربة التي يعتقد أن إسرائيل نفذتها على مجمع سفارتها في دمشق في الأول من أبريل، لكن جرى إسقاط كل الصواريخ والطائرات بدون طيار تقريباً قبل أن تصل لأهدافها.