تقدم بوابة الشروق تغطية حصرية ولحظة بلحظة، لمباريات تحديد الفريقين الهابطين لدوري القسم الثاني، التي ستنطلق في التاسعة من مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الـ 33 وقبل الأخيرة من الدوري الممتاز.

ومن المقرر أن يواجه فريق الإسماعيلي نظيره المقاولون العرب، فيما سيلعب فريق فاركو مع البنك الأهلي، بينما سيلعب بلدية المحلة مع نظيره الجونة.

ويبحث الإسماعيلي عن الفوز لتأمين موقفه بعيدًا عن صراع الهبوط، حيث يحتل الفريق قبل مباراة اليوم، المركز الرابع عشر برصيد 32 نقطة، وبفارق 5 نقاط فقط عن مراكز الهبوط، فيما يحتل المقاولون العرب المركز السابع عشر، قبل الأخير، برصيد 25 نقطة.

ويسعى بلدية المحلة للفوز في مباراة اليوم، للتمسك بآمال البقاء في الدوري الممتاز، حيث يحتل الفريق، قبل مباراة اليوم، المركز السادس عشر، برصيد 27 نقطة، وبفارق 4 نقاط فقط عن فاركو صاحب المركز الخامس عشر أولى مراكز البقاء، فيما يحتل الجونة المركز الثالث عشر برصيد 33 نقطة.

فيما سيدخل فريق البنك الأهلي مواجهة اليوم برصيد 34 نقطة في المركز الثاني عشر، بينما يحتاج فريق فاركو نقاط المباراة من أجل ضمان البقاء في الدوري الممتاز، حيث يحتل الفريق السكندري المركز الخامس عشر برصيد 31 نقطة.