الإذاعة الإسرائيلية: قمة الخميس قد تؤجل إذا شنت إيران هجوما على إسرائيل

نقلت الإذاعة الإسرائيلية عن مصادر لم تسمها قولها إن "قمة الخميس بشأن التوصل لصفقة تبادل مع حركة حماس، قد لا تنعقد أو تؤجل إذا شنت إيران أو حزب الله هجوما على إسرائيل".

والأسبوع الماضي، دعت الوساطة الثلاثية، مصر وقطر والولايات المتحدة، إلى استئناف المفاوضات غير المباشرة بين حركة حماس وإسرائيل في القاهرة أو الدوحة الخميس.

وتواجه المنطقة خطر نشوب حرب على نطاق أوسع في الشرق الأوسط، بعد مقتل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في إيران، والقائد العسكري في جماعة حزب الله اللبنانية فؤاد شكر في بيروت، ما دعا طهران إلى التوعد بالانتقام والرد العسكري دون أن تشير وقت تنفيذ وعدها.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، الثلاثاء، إن الدعوات التي وجهتها فرنسا وألمانيا وبريطانيا، أو المجموعة المعروفة بالترويكا الأوروبية، لطهران بضبط النفس فيما يتعلق بالرد على إسرائيل "تفتقر للمنطق السياسي وتتعارض مع مبادئ القانون الدولي".