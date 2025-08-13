روسيا: الغارة الإسرائيلية على خيمة الصحفيين في غزة اعتداء سافر على حرية التعبير

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قال نائب مدير إدارة الإعلام والصحافة بوزارة الخارجية الروسية أليكسي فادييف، إن هجوم إسرائيل على صحفيي الجزيرة في غزة يعد هجوما صارخا على حرية الصحافة ويستحق الإدانة الشديدة.

وأضاف خلال إحاطة إعلامية اليوم الأربعاء: «نعتبر ما حدث انتهاكا آخر للقانون الدولي، يرتكب بشكل ممنهج في الأراضي الفلسطينية المحتلة، واعتداء صارخا على حرية الصحافة».

وتابع: «مثل هذه الأساليب في محاربة من تعتبرهم إسرائيل أعداءً لها، أو حتى مجرد خصوم، تستحق أشد الإدانة».

وأفادت شبكة «الجزيرة»، الأحد الماضي، باغتيال مراسليها في قطاع غزة، أنس الشريف ومحمد قريقع، في قصف إسرائيلي على خيمة الصحفيين بالقطاع.

وأضافت أن القصف أسفر عن استشهاد 5 أشخاص منهم: مراسلا الجزيرة أنس الشريف ومحمد قريقع، والمصوران إبراهيم ظاهر ومحمد نوفل.

وفي سياق متصل، تبنى جيش الاحتلال الإسرائيلي، استهداف مراسل قناة «الجزيرة» أنس الشريف، متهمًا إياه بـ«رئاسة خلية» تابعة لحركة حماس الفلسطينية.