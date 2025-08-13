ترامب يلتقي بوتين على انفراد في قاعدة عسكرية خلال قمة ألاسكا

• مسؤول أمريكي: الاجتماع في القاعدة سيسهل القيام برحلة قصيرة كما يوفر أمناً إضافياً

أفاد مسؤول مطلع على خطط البيت الأبيض، اليوم، بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيلتقي نظيره الروسي فلاديمير بوتين "على انفراد" في قاعدة "إلمندورف ريتشاردسون" المشتركة في أنكوريج بألاسكا، الجمعة، وهو اللقاء الذي وصف بأنه "تمرين استماع" بالنسبة للرئيس الأمريكي الذي تبدي إدارته تفاؤلاً محدوداً بإمكانية التوصل لاتفاق ينهي الحرب في أوكرانيا.

وقال المسؤول، الذي تحدث لصحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية شريطة عدم كشف هويته، إنه من المتوقع أن يقوم ترامب برحلة ليوم واحد إلى ألاسكا للقاء بوتين، الذي يواصل دفع القوات الروسية إلى الأراضي الأوكرانية أملًا في تحقيق أفضلية في ساحة المعركة.

وصرحت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت خلال مؤتمر صحفي، الثلاثاء، أنه من المتوقع أن يلتقي الزعيمان "على انفراد"، ووصفت الاجتماع بأنه "تمرين استماع" لترامب، وقالت إن رؤية بوتين، ستمنح ترامب "فكرة أفضل عن خطط" الزعيم الروسي.

وأضافت: "وافق الرئيس على هذا الاجتماع بناءً على طلب الرئيس بوتين"، وأضافت: "الهدف من هذا الاجتماع بالنسبة للرئيس هو الخروج بفهم أفضل لكيفية إنهاء هذه الحرب".

وزار ترامب قاعدة أنكوريج عدة مرات منذ توليه منصبه لأول مرة في عام 2017، وسيكون اجتماع الجمعة، أول محطة له في ألاسكا منذ عودته إلى منصبه في يناير الماضي.

وقال المسؤول الأمريكي، في تصريحاته لـ"نيويورك تايمز"، إن الاجتماع في القاعدة العسكرية الأمريكية، سيسهل على ترامب القيام برحلة قصيرة، مضيفاً أن القاعدة "توفر أمناً إضافياً".

وفي عام 2018، التقى ترامب وبوتين على انفراد، باستثناء المترجمين الفوريين، لأكثر من ساعتين خلال قمة عُقدت في العاصمة الفنلندية هلسنكي. وقد ذكرت شبكة سي إن إن الأمريكية في وقت سابق، مكان اجتماع الجمعة.

وازداد غضب ترامب مؤخراً من بوتين بسبب ما وصفه بلفتات السلام "التي لا معنى لها". ومع ذلك، أعرب الرئيس الأمريكي في وقت سابق، عن انفتاحه على لقاء الزعيم الروسي لـ"رؤية ما يدور في ذهنه" بشأن إنهاء القتال.

واعتبرت صحيفة "فاينانشيال تايمز"، أن إدارة ترامب قللت من توقعاتها بشأن التوصل إلى اتفاق سلام في قمة الجمعة بين الرئيسين الأمريكي والروسي، مؤكدةً ضرورة أن تكون أوكرانيا طرفاً في أي اتفاق.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض في هذا الصدد: "هذا الاجتماع الثنائي هو اجتماع مع طرف واحد في هذه الحرب، أليس كذلك؟ نحتاج إلى موافقة كلا البلدين على اتفاق".