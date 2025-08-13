غرق قارب مهاجرين قبالة سواحل إيطاليا ومقتل 26 شخصا على الأقل

قال خفر السواحل الإيطالي ووكالة الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إن قاربا يحمل نحو 100 مهاجر غرق اليوم الأربعاء في المياه الدولية قبالة جزيرة لامبيدوسا الإيطالية مما أسفر عن مقتل 26 شخصا على الأقل وفقدان نحو 12 آخرين.

وقال فيليبو أونجارو، المتحدث باسم وكالة الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إنه تم نقل 60 ناجيا إلى أحد المراكز في لامبيدوسا، ووفق روايات الناجين، كان القارب يقل ما يتراوح بين 92 و97 مهاجرا عندما غادر ليبيا. وتواصل السلطات البحث عن أي ناجين آخرين.

وقال خفر السواحل في بيان إن حصيلة القتلى بلغت 26 قتيلا، لكنها لا تزال حصيلة "مؤقتة ويتم تحديثها".

وقال أونجارو إنه بناء على روايات الناجين، غادر حوالي 95 مهاجرا ليبيا على متن قاربين. وعندما بدأ أحد القاربين يغرق، تم نقل جميع الركاب إلى القارب الآخر- المصنوع من الألياف الزجاجية، والذي انقلب بعد ذلك بسبب زيادة الحمولة.

لم يتسن على الفور معرفة المدة التي قضـاها المهاجرون في عرض البحر.

وبحسب الوكالة الأممية، لقي 675 مهاجرا حتفهم أثناء القيام بالعبور المحفوف بالمخاطر عبر وسط البحر المتوسط حتى الآن منذ بداية العام، وذلك من دون احتساب حادث الغرق الأخير.