«يونسيف» تدعم حملة ولاية النيل الأزرق السودانية لمواجهة الكوليرا

أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونسيف) في السودان، دعم حملة ولاية النيل الأزرق (جنوب السودان) لمواجهة مرض الكوليرا الذي تأكد ظهوره في الولاية، ووفاة 3 أشخاص جراء الإصابة به.

وذكر بيان أصدرته المنظمة أن خالد موسي مدير مكتبها في ولايتي "النيل الأزرق" و"النيل الأبيض" (شمال غرب النيل الأزرق)، يزور ومجموعة من وزارة الصحة والمتطوعين، منطقة "قنيص"، الأكثر تضررا بالكوليرا، في "النيل الأزرق".

وقال موسى -في البيان- إن فريقا من وزارة الصحة و(يونسيف) يهدف إلى احتواء مرض الكوليرا، في النيل الأزرق، عبر تعزيز الصحة في الولاية، ورفع الوعي لدى الأسر بضرورة الاهتمام بالصحة والنظافة والتخلص الآمن من النفايات، لافتا إلى تحقيق الفريق أثرا إيجابيا في هذا الصدد.