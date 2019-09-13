سول وبكين تبحثان الوضع في شبه الجزيرة الكورية

قالت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية اليوم الجمعة ،إن مبعوثها النووي ، لي دو هون بحث في بكين أمس الخميس مع نائب وزير الخارجية الصيني، لوه تشاو هوي، القضايا المتعلقة بالأوضاع في شبه الجزيرة الكورية، طبقا لما ذكرته شبكة "كيه.بي.إس" وورلد الإذاعية الكورية الجنوبية اليوم.

وأشاد الجانبان بالاتصالات الوثيقة الجارية بين سول وبكين، كما أشادا بعرض كوريا الشمالية على الولايات المتحدة استئناف المحادثات على مستوى مجموعات العمل.

وتقاسم المبعوثان النوويان الكوري والصيني الآراء حول أهمية استئناف المحادثات بين واشنطن وبيونج يانج في أسرع وقت ممكن لتحقيق نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية وإنشاء نظام للسلام المستدام فيها.

وكان نائب وزير الخارجية الصيني، لو تشاو هوي قد قام بزيارة لكوريا الشمالية في أوائل سبتمبر الجاري بصحبة وزير الخارجية، وانج إيي.

وهوي منصب نائب وزير الخارجية للشؤون الآسيوية منذ شهر مايو الماضي خلفا لـ"كونج شيان يو" الذي تم تعيينه سفيرا لدى اليابان في أيار/مايو .

وتشهد شبه الجزيرة الكورية توترا بسبب التجارب النووية والصاروخية من جانب كوريا الشمالية.