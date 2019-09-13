«جوجل إيرث» يقود إلى رفات رجل مفقود في فلوريدا منذ عام 1997

عثرت السلطات الأمريكية على رفات رجل من فلوريدا كان قد فُقد منذ أكثر من 21 عاما في بحيرة، وذلك بعد أن تم رصدها بواسطة برنامج "جوجل إيرث"، حسبما أعلنت السلطات يوم الخميس.

وقال مكتب قائد شرطة بالم بيتش في منشور عبر فيسبوك إنه تم انتشال جثة ويليام مولت، الذي تم الإبلاغ عن اختفائه في 8 نوفمبر 1997، وتم التعرف عليها بشكل إيجابي يوم الثلاثاء.

وأضاف المكتب أن شخصا يقيم في منطقة جراند أيلز (شمال ميامي) كان يستخدم برنامج جوجل إيرث في المنطقة ولاحظ ما بدا أنه مركبة في بحيرة مياه خلف مقر إقامته.

وتم إجراء مسح للمنطقة وعثرت السلطات بالفعل على الهيكل العظمي للرجل المفقود داخل السيارة التي تكلست بشدة لأنها كانت متروكة في المياه لفترة طويلة.

وذكرت الشرطة أنه تم التعرف على الرفات بعد فحصها من قبل سلطات الطب الشرعي.