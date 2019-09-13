واشنطن تعرض مكافأة 5 ملايين دولار لمعلومات عن قادة «حراس الدين» في سوريا

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، تقديم مكافأة مالية تصل قيمتها إلى 5 ملايين دولار مقابل معلومات عن 3 قياديين في جماعة تطلق على نفسها اسم "حراس الدين" في سوريا.

ونشر فريق التواصل التابع للخارجية الأمريكية منشورا على صفحته الرسمية بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، قائلا في تعليق: "عرض برنامج المكافآت من أجل العدالة، التابع لوزارة الخارجية، جائزة نقدية تصل إلى 5 ملايين دولار عن معلومات تقود لتشخيص 3 من قادة جماعة "حراس الدين" التابع لتنظيم القاعدة الإرهابي في سوريا، والذين كانوا نشطاء في التنظيم لسنوات عدة ولا يزالون يوالون زعيمه أيمن الظواهري"، وفقا لشبكة "سي إن إن" الأمريكية.

والأسماء الواردة في المنشور هي لكل من سامي العرايدي وهو مواطن أردني يعرف باسم أبومحمد الشامي، وأبو محمد المصري (مصري الجنسية) بالإضافة إلى فاروق السوري يعرف أيضا باسم سمير حجازي وأبوهمام الشامي.

وفي المنشور لفتت الفريق إلى أنه وبعد "ادعاء جبهة النصرة بأنها انفصلت عن تنظيم "القاعدة" في عام 2016 قام هؤلاء الأفراد بتكوين منظمة إرهابية تسمى "حراس الدين" وهي تنتمي لتنظيم القاعدة في سوريا".