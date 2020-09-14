العراق يجدد سعيه لإجراء انتخابات مبكرة حرة وعادلة

جدد رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي، اليوم الأحد، سعي حكومته إلى إجراء انتخابات عامة برلمانية مبكرة حرة ونزيهة وعادلة.



وقال الكاظمي، في بيان صحفي، "نؤكد أن مسار المرجعية الرشيدة بزعامة علي السيستاني وإرشاداتها التي تمثّل منطلقات وأولويات الشعب العراقي الكريم، إنما هي دليلنا الدائم نحو تحقيق تطلعات شعبنا في الانتخابات المبكرة الحرة والنزيهة والعادلة".



وأضاف أن الحكومة تستمر في الخطوات التي بدأت بها على طريق الحفاظ على السيادة وفرض هيبة الدولة ومحاربة الفساد رغم ماواجهت وتواجه من تحديات وعراقيل.



وأوضح أن الحكومة العراقية مصممة على محاسبة المتورطين بدماء العراقيين، وقد انتهت المرحلة الأولى من إجراءات التحقق والتقصي من خلال إحصاء الضحايا من شهداء وجرحى أحداث أكتوبر 2019 وما تلاها، وستبدأ قريباً المرحلة الثانية المتمثلة بالتحقيق القضائي وتحديد المتورطين بالدم العراقي وتسليمهم الى العدالة.



وتابع "لقد كانت المرجعية الدينية وما زالت تؤشر نقاط الخلل والضعف من أجل الصالح العام، وتحذر من خطورة السياسات الخاطئة على مستقبل وطننا ووحدته وسلامة أراضيه وكرامة شعبه".