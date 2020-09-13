السجن 7 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لطبيبة أمراض نساء بالمنيا متهمة بالقتل الخطأ

قضت الدائرة الثالثة بمحكمة جنح بندر المنيا برئاسة المستشار حاتم مدحت الحكيم، بحبس المتهمة "م - ش" طبيبة النساء والتوليد بمحافظة المنيا لمدة 7 أعوام مع دفع 100 ألف جنيه غرامة مالية، عقب اتهامها بقتل نورهان طارق عبد الفتاح، داخل عيادتها الخاصة بمدينة المنيا، بسبب الإهمال الطبي.

ويأتي ذلك في القضية رقم 4593 جنح بندر المنيا، والمتهمة فيها بعدة تهم أولها قتل نورهان طارق عبد الفتاح عن طريق الخطأ بإهمالها في متابعة حالة المجني عليها حسب ما تفرضه عليها أصول مهنتها بعد أن أجرت عملية ولادة قيصيرية للمجني عليها بمفردها بدون الاستعانة بأطباء مساعدين وطبيب تخدير متخصص وقضت المحكمة فيها بعقوبة الحبس لمدة 5 أعوام.

كما تم اتهام الطبيبة بإقامة منشأة طبية لا تتوافر بها الاشتراطات الطبية والصحية اللازمة والتي تنص عليها اللوائح والقوانين الخاصة بوزارة الصحة وقضت المحكمة فيها بالحبس لمدة عامين، وكذلك إقامة منشأة بدون اتخاذ جميع إجراءات السلامة والوقاية ضد مخاطر الحريق، والتي تنص عليها اشتراطات الحماية المدنية عند الترخيص بإقامة أي نشاط أو إنشاء منشآت عامة أو خاصة.

وأضاف أيمن الشناوي، محامي وحقوقي، أن المحكمة وجهت أيضًا للمتهمة، تهمة عدم الالتزام بلائحة المهن الطبية بطرحها أدوية فاسدة ومنتهية الصلاحية، والاحتفاظ بمواد دوائية فى غير المحال المخصصة لذلك مما تسبب بعض ماسبق فى مقتل المجنى عليها نورهان.

وأضافت المحكمة تعديل وهو الاستمرار فى الفعل طبقا للمادة 15 / 6 ذلك إلى ما سبق من الاتهامات المنسوبة إليها بالقضية، وقد قررت المحكمة تغريمها مبلغ 100 ألف جنيه في ذلك.