 رئيس حزب التجمع: البرلمان المقبل سيكون هدية للمصريين - بوابة الشروق
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رئيس حزب التجمع: البرلمان المقبل سيكون هدية للمصريين

علي كمال
نشر في: الأحد 13 سبتمبر 2020 - 3:03 م | آخر تحديث: الأحد 13 سبتمبر 2020 - 3:03 م

قال السيد عبد العال، رئيس حزب التجمع، إن انضمام هذا العدد من الأحزاب المصرية لتشكيل تحالف انتخابى يؤكد أن الجميع يعلى المصلحة العامة للوطن، مشيدا بالجهود التى يبذلها حزب مستقبل وطن فى هذا الصدد.

وأضاف عبدالعال خلال كلمته بمؤتمر اجتماع الأحزاب لتشكيل القائمة الوطنية الموحدة، أن البرلمان المقبل يأتى فى ظروف خاصة تمر بها البلاد حيث سينتقل بمصر من القرن العشرين للقرن الحادي والعشرين على صعيد كافة الأصعدة، وسيكون مسئول عن مراجعة كافة القوانين ومع الغرفة التشريعية الثانية سيكون مسئول عن تعظيم قواعد العدالة الاجتماعية.

وتابع: "البرلمان المقبل سيكون هدية للمصريين".

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