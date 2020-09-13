الهلال الأحمر الكويتي: إقلاع طائرة الإغاثة الثانية إلى السودان

أعلنت جمعية الهلال الأحمر، اليوم الأحد، إقلاع طائرة الإغاثة الثانية من قاعدة عبدالله المبارك الجوية إلى السودان، وعلى متنها 40 طنا من المواد الغذائية والأدوية والخيام ومضخات المياه.

وقال مدير إدارة الكوارث والطوارئ في جمعية الهلال الأحمر الكويتي يوسف المعراج -في تصريح صحفي- إن جسر المساعدات الجوي الذي تسيره الجمعية للمتضررين من السيول في السودان، يأتي تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية الكويتية.

وأوضح المعراج أن الفريق الميداني للجمعية، سيشرف على عمليات توزيع المساعدات، بالتنسيق مع السفارة الكويتية لدى السودان، والهلال الأحمر السوداني، دعما للجهود الإغاثية ولتحسين أحوال الشرائح المتضررة، والحد من تداعيات الظروف التي خلفتها كارثة السيول.

كما أكد أن الفريق الميداني للجمعية، سيتفقد الأماكن المتضررة والمنكوبة؛ للوقوف على أحوال سكانها ومعرفة متطلبات المتضررين من الكارثة، مشددا على أن ما تسهم به الجمعية من جهود في السودان، هو واجب تجاه أبناء شعبه الشقيق، لما يعانيه من ظروف صعبة.

وأعرب عن أمنياته بأن تسهم هذه المساعدات في التخفيف من معاناة الشعب السوداني، مشيرا إلى أن الهلال الأحمر الكويتي سيكثف جهوده في تقديم المساعدة والعون للمتضررين، مؤكدا أن هذه المساعدات تجسد سياسة الكويت في إغاثة المحتاجين، وللتخفيف من آثار هذه الكارثة التي حلت بعشرات الآلاف من الشعب السوداني ممن تهدمت منازلهم وشردوا بسبب الفيضانات والسيول.

وكانت جمعية الهلال الأحمر الكويتي قد أعلنت أمس السبت، إقلاع أول طائرة اغاثة من قاعدة عبدالله المبارك الجوية إلى السودان، وعلى متنها 40 طنا من المواد الغذائية والخيام ومضخات المياه.