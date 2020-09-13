أفغانستان تسجل 75 إصابة جديدة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة العامة في أفغانستان، اليوم الأحد، تسجيل 75 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية؛ لترتفع إجمالي حصيلة الإصابات بالفيروس في البلاد حتى الآن إلى 38 ألفا و716 إصابة.

وأوضحت وزارة الصحة العامة -حسبما نقلت قناة (طلوع نيوز) الأفغانية- أنه تم الإبلاغ عن 12 إصابة في إقليم هيرات و12 إصابة في إقليم قندهار، و25 إصابة في إقليم دايكندي، و4 إصابات في العاصمة كابول، و7 إصابات في إقليم بلخ، فضلا عن 7 إصابات في إقليم غور.

كما أظهرت البيانات الواردة من الصحة الأفغانية أن عدد المتعافين من الفيروس على مدار الـ24 ساعة الماضية بلغ 404 أشخاص؛ ليصل إجمالي عدد المتعافين في أنحاء البلاد إلى 31 ألفا و638 شخصا، فيما بلغ إجمالي عدد الوفيات من جراء الإصابة بالفيروس في عموم البلاد حتى الآن 1420 حالة وفاة.