 الحكومة اللبنانية تشكل لجنة لصياغة البيان الوزاري لعرضه على البرلمان لنيل الثقة - بوابة الشروق
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الحكومة اللبنانية تشكل لجنة لصياغة البيان الوزاري لعرضه على البرلمان لنيل الثقة

أ ش أ
نشر في: الإثنين 13 سبتمبر 2021 - 1:38 م | آخر تحديث: الإثنين 13 سبتمبر 2021 - 1:39 م

قرر مجلس الوزراء اللبناني، تشكيل لجنة لصياغة مسودة البيان الوزاري المقرر عرضه على مجلس النواب لنيل الثقة، على أن تعقد اللجنة أول اجتماعاتها ظهر اليوم الاثنين، في مقر رئاسة مجلس الوزراء السراي الحكومي.

وأكد وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي، أن اللجنة تشكلت برئاسة رئيس الوزراء نجيب ميقاتي، وعضوية نائب رئيس مجلس الوزراء ووزراء العدل والطاقة والمالية والثقافة والداخلية والتنمية الإدارية والإعلام والتربية والعمل والزراعة.

وأكد عزم الحكومة، الانتهاء من البيان الوزاري في أقرب وقت، مشيرا إلى أن رئيس مجلس النواب نبيه بري أكد على دعوة المجلس للانعقاد في أقرب وقت بعد الانتهاء من البيان الوزاري لبحث منح الحكومة الثقة.


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