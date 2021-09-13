 سفارة إسبانيا تنظم ورشة تدريبية لإدارة المواقع الأثرية بالتعاون مع متحف الحضارة - بوابة الشروق
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سفارة إسبانيا تنظم ورشة تدريبية لإدارة المواقع الأثرية بالتعاون مع متحف الحضارة

نسمة يوسف
نشر في: الإثنين 13 سبتمبر 2021 - 10:53 ص | آخر تحديث: الإثنين 13 سبتمبر 2021 - 10:53 ص

تنظم سفارة إسبانيا في مصر، بالتعاون مع هيئة المتحف القومى للحضارة المصرية، ورشة عمل تدريبية حول إدارة المواقع الأثرية، يومي 15 و16 سبتمبر الجاري، ومن المقرر حضور سفير إسبانيا، رامون خيل كاسارس، هذه الفعاليات، التي ستقام في متحف الحضارة من الساعة 10 صباحا إلى 2 ظهرا على مدار يومين.

ووفقا لبيان صادر عن السفارة الإسبانية بالقاهرة، اليوم الإثنين، تتضمن الورشة محاضرات لأثريين متخصصين من إسبانيا ومصر، مثل خبيرة المصريات الدكتورة ميريام سيكو، مدير مشروع تنقيب وترميم معبد ملايين السنين للملك تحتمس الثالث بالأقصر، من إسبانيا، ومن مصر الدكتور هشام الليثي رئيس الإدارة المركزية لتسجيل الآثار بوزارة السياحة والآثار المصرية، والدكتور محمد نجيب رضا مدير منطقة آثار أبيدوس بوزارة السياحة والآثار المصرية.

وسيعمل متخصصو الآثار، المشاركون في ورشة العمل، على تدريب خبراء مصريين، وذلك من خلال نموذج مشروع تنقيب وترميم معبد ملايين السنين للملك تحتمس الثالث، بالإضافة إلى مواقع أثرية أخرى في الفيوم والأقصر.

يذكر أن مشروع تنقيب وترميم معبد ملايين السنين للملك تحتمس الثالث، بدأ عام 2008، وهو يمثل ثمرة التعاون المشترك بين وزارة السياحة والآثار المصرية وجامعة إشبيلية في إسبانيا، وتشارك في إدارته حاليا الدكتورة ميريام سيكو، وفتحي ياسين عبدالكريم مدير عام منطقة صعيد مصر بوزارة السياحة والآثار المصرية.


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