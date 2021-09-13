مدير مشروع تطوير مثلث ماسبيرو: تسليم وحدات الإسكان البديل في نهاية العام

قال المهندس نسيم سليم مدير مشروع تطوير مثلث ماسبيرو، إن «مجموعة من قاطني المنطقة رغبوا في العودة مرة أخرى لها، ومن هنا بدأت الدولة تنفيذ مشروع الإسكان البديل في مثلث ماسبيرو، وهو عبارة عن مجموعة أبراج باستثمارات حوالي 1.7 مليار جنيه على شارع 26 يوليو».

وأضاف سليم، خلال مداخلة مع الدكتور معتز عبد الفتاح مقدم برنامج «تحت الشمس» عبر قناة «الشمس»: «بدأنا في شهر يونيو 2019 في مرحلة الإنشاءات والهيكل الخرساني وتم الانتهاء، ونحن في مرحلة التشطيبات منذ أكثر من 11 شهر وإن شاء الله مع نهاية العام ستكون وحدات الإسكان البديل جاهزة للتسليم بتشطيب كامل».

وعن «جراج ماسبيرو»، تابع: «وفرنا جراجا سطحيا مؤقتا لسيارات ماسبيرو، ويتم إزالته لأنه داخل في مشروع أبراج النيل ماسبيرو، وسيتم استخدام 3 بدروم تحت الأرض كجراجات، بالإضافة إلى ساحة سيتم استخدامها كجراج، وجزء مخصوص من هذه الجراجات للإذاعة والتليفزيون، ومبنى ماسبيرو سيتم الإبقاء عليه وليس في الخطة».