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شهدت أسعار الحديد والأسمنت استقرارا، خلال تعاملات اليوم الاثنين، في سوق الجملة.

وجاءت أسعار الحديد مستقرة على النحو التالي:

حديد عز 14600 جنيه.

حديد بشاي 14500 جنيه.

حديد العتال 14500 جنيه.

حديد المراكبي 14300 جنيه.

حديد المصريين 14550 جنيها.

حديد العشري 14300 جنيه.

حديد مصر 14300 جنيه.

كما استقرت أسعار الأسمنت وجاءت على النحو الآتى:

استقر سعر الأسمنت المسلح ليسجل 943 جنيها.

واستقر سعر أسمنت سيناء ليسجل 873 جنيها.

استقر سعر أسمنت السويس ليسجل 930 جنيها.

استقر سعر أسمنت وادي النيل ليسجل 908 جنيهات.

استقر سعر أسمنت حلوان ليسجل 938 جنيها.

واستقر سعر مصر للأسمنت قنا ليسجل 890 جنيها.

واستقر سعر أسمنت السويدي ليسجل 945 جنيها.

وترتبط تلك الأسعار بآليات العرض والطلب بالسوق، كما أنها تشمل تكلفة النقل، وتعتبر أسعار استرشادية تخضع للزيادة أو النقصان حسب الكميات المتوفرة من المنتج في كل محافظة.