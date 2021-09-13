رادوكانو تصعد 127 مركزا في التصنيف العالمي للاعبات التنس

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قفزت البريطانية الشابة إيما رادوكانو 127 مركزا دفعة واحدة لتحتل المركز الـ23 في التصنيف العالمي للاعبات التنس المحترفات في نسخته الصادرة اليوم الاثنين، وذلك عقب تتويجها مساء السبت بلقب بطولة أمريكا المفتوحة (فلاشينج ميدوز).

وحققت رادوكانو/18 عاما/ إنجازا تاريخيا بعد أن أصبحت أول لاعبة تشارك عبر التصفيات بإحدى بطولات "جراند سلام" الأربع الكبرى، وتتوج باللقب.

وأحرزت رادوكانو اللقب بالفوز في المباراة النهائية على الكندية الشابة ليلى فيرنانديز /19 عاما التي قفزت 45 مركزا في التصنيف لتحتل المركز الثامن والعشرين.

وكانت رادوكانو قد سجلت مشاركتها الأولى في بطولات "جراند سلام" الأربع الكبرى عبر خوض بطولة ويمبلدون في وقت سابق من الموسم الجاري.

ولا تزال النجمة الأسترالية أشليه بارتي تتصدر التصنيف العالمي برصيد 10075 نقطة وتليها البيلاروسية أرينا سابالينكا في المركز الثاني برصيد 7720 نقطة.