مقتل 3 جنود عراقيين في هجوم لداعش شمال شرقي بغداد

أفادت مصادر أمنية عراقية اليوم الأحد بأن ثلاثة من قوات الجيش العراقي قتلوا في هجوم لتنظيم داعش أستهدف مقرا للجيش العراقي في ناحية العظيم بمحافظة ديالي/57كم شمالي بغداد/.

وأوضحت المصادر أن عناصر من تنظيم داعش هاجمت مقرا لأحد أفواج الجيش العراقي في ناحية العظيم بمحافظة ديالى وجرى تبادل لإطلاق الرصاص بين الطرفين أسفر عن مقتل 3جنود عراقيين وإصابة آخرين.

وينشط تنظيم داعش هذه الأيام بمناطق متفرقة بمحافظة كركوك المجاورة لمحافظة ديالى من خلال هجمات متفرقة تستهدف مقرات ونقاط تفتيش لقوات الشرطة الإتحادية والحشد الشعبي .

وأجرى مستشار الأمن الوطني العراقي عبد الغني الاسدي اليوم الأحد زيارة لمحافظة كركوك والاجتماع بالقيادات الأمنية والإدارية للاطلاع على الأوضاع الأمنية ومعالجة الخروقات الأمنية فيما شنت القوات العراقية هجمات متفرقة بمشاركة مروحيات الجيش العراقي لتعقب عناصر داعش بمحافظة كركوك.