الأردن: انتشال جثة من تحت أنقاض العمارة السكنية المنهارة بمنطقة اللويبدة في عمان

أعلن الأمن العام الأردني، أن فرق الإنقاذ المتخصصة تمكنت، منذ قليل، من إخلاء وفاة من تحت الأنقاض المبنى السكني المنهار بمنطقة جبل اللويبدة في العاصمة عمان.



وبحسب ما نشرته وكالة الأنباء الأردنية «بترا»، مساء الثلاثاء، لا تزال جميع كوادر مديرية الأمن العام تتعامل مع الحادث والبحث عن محاصرين، بعد إخلاء وفاة ونقل 6 إصابات للمستشفى.



وبدأ الدفاع المدني الأردني، اليوم الثلاثاء، في إجلاء العديد من الأشخاص الذين حوصروا بعد انهيار مبنى سكني من أربعة طوابق في العاصمة عمان.



ووصل رئيس الوزراء الأردني الدكتور بشر الخصاونة، موقع انهيار العمارة بعمَّان؛ للإشراف على عمليَّات الإنقاذ والإخلاء التي تقوم بها مرتَّبات الدِّفاع المدني والأجهزة المختصَّة، موجهًا الكوادر والفِرق المختصَّة إلى بذل أقصى الجهود، ومواصلة العمل إلى حين انتهاء عمليَّات الإخلاء والإنقاذ في العمارة المنهارة.







رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة يصل إلى موقع انهيار إحدى العمارات في منطقة اللَّويبدة بعمَّان؛ للإشراف على عمليَّات الإنقاذ والإخلاء التي تقوم بها مرتَّبات الدِّفاع المدني والأجهزة المختصَّة.#عاجل #بترا #الاردن pic.twitter.com/jYAVdmdqbs — Jordan News Agency (@Petranews) September 13, 2022