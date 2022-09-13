الكرملين ينفي أي حديث عن إعلان التعبئة العامة في روسيا

نفى المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية "الكرملين"، دميتري بيسكوف أي حديث يدور في بلاده عن إعلان التعبئة العامة.

وقال بيسكوف للصحفيين اليوم الثلاثاء، ردا على سؤال عما إذا كان خيار التعبئة العامة في روسيا مطروحا في الوقت الحالي - "في الوقت الحالي لا يوجد حديث عن هذا الموضوع، والروس يؤيدون الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مسألة العملية العسكرية الخاصة، وهذا ما تؤكده المعطيات الإحصائية"، محذرا منتقدي هذه العملية العسكرية داخل روسيا.

يُذكر أن بعض نواب مجلس الدوما الروسي يطالبون بإعلان التعبئة العامة في البلاد، بجانب ذلك، تشير أنباء إلى أن بعض المعارضين الروس للعملية العسكرية في أوكرانيا دعا للخروج إلى الشارع في موسكو والمدن الروسية، احتجاجا على الحرب والمطالبة بعزل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من منصبه.

ومن ناحية أخرى، تبنى مجلس الأمن الأرميني قرارًا لمناشدة روسيا ومنظمة معاهدة الأمن الجماعي ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رسميًا بشأن الأعمال العدائية على الحدود مع أذربيجان.

وقال بيان للحكومة الأرمينية إنه "تم اتخاذ قرار في اجتماع مجلس الأمن الأرميني برئاسة رئيس وزراء البلاد نيكول باشينيان لمناشدة روسيا رسميا بهدف طلب المساعدة بناء على بنود معاهدة الصداقة والتعاون والمساعدة المتبادلة بين روسيا وأرمينيا، وكذلك منظمة معاهدة الأمن الجماعي ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة".

وأضاف البيان "المشاركون في اجتماع مجلس الأمن الأرميني ناقشوا أيضا خطوات أخرى لمواجهة الأعمال العدوانية التي شنتها أذربيجان في منتصف الليل ضد الأراضي الخاضعة لسيادة أرمينيا".