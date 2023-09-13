 استعداداً للكونفدرالية.. مودرن فيوتشر يخوض مرانه الأخير قبل السفر لتنزانيا - بوابة الشروق
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استعداداً للكونفدرالية.. مودرن فيوتشر يخوض مرانه الأخير قبل السفر لتنزانيا

الشروق
نشر في: الأربعاء 13 سبتمبر 2023 - 10:44 م | آخر تحديث: الأربعاء 13 سبتمبر 2023 - 10:46 م

خاص فريق مودرن فيوتشر، تدريبه الأخير، تحت قيادة المدير الفني البرتغالي ريكاردو فورمسينيو، وذلك قبل التوجه إلى تنزانيا لمواجهة فريق سينجيدا ، بذهاب دور ال32 من الكونفدرالية الإفريقية والمقرر لها ١٧ سبتمبر الجاري.

وضمت القائمة المتجهة لتنزانيا ٢٤ لاعب وهم: محمود جنش ، احمد يحيى ، محمد طارق ، مروان محسن ، محمد فاروق ، عمر كمال ، احمد عاطف ، باسم علي ، محمود رزق ، ناصر ماهر ، جوناثان نجويم ، طارق طه ، محمد ربيعه ، علي الفيل ، غنام محمد ، محمد محمود ، خالد رضا ، علي زعزع ، محمد عبد السلام ، ايمن الصفاقسي ، محمد نصير ، عبد الكبير الوادي ، باباتوندي بيلو ، عمر عبد الفتاح.

جدير بالذكر أن الثنائي علي زعزع وعمر كمال عبد الواحد انتظما في تدريبات الفريق مساء اليوم استعداداً للسفر إلى تنزانيا.


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