مصرع 4 مهاجرين غير شرعيين غرقا قبالة السواحل التونسية

أعلنت السلطات التونسية، اليوم الأربعاء، مصرع أربعة مهاجرين غير شرعيين، وإنقاذ 21 آخرين في حادث غرق قارب قبالة سواحل ولاية صفاقس، جنوب شرقي البلاد.

وذكر فوزي المصمودي الناطق باسم محكمة صفاقس، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء القطرية "قنا"، اليوم، أن المتوفين هم امرأة و3 أطفال، مشيرا إلى فتح المحكمة، تحقيق لتحديد المسئوليات في غرق المركب، والكشف عن الجهات المنظمة لعملية الهجرة غير النظامية.

وكان حسام الدين الجبابلي المتحدث الرسمي باسم الحرس الوطني التونسي، قد أعلن في وقت سابق، انتشال جثث 789 مهاجرا من البحر خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري، بينهم 102 تونسي. يذكر أن السواحل التونسية تشهد منذ سنوات تدفقا كبيرا للمهاجرين غير الشرعيين الراغبين في الوصول إلى السواحل الجنوبية لبلدان الاتحاد الأوروبي، أسفرت عن آلاف الضحايا، وفقا لإحصائيات المنظمة الدولية للهجرة.